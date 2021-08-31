Толпа детенышей морских черепах попала на видео

Десятки крошечных детенышей морских черепах вышли из своего гнезда на пляже Северной Каролины и вместе побежали в сторону океана. Видео опубликовал Fox News..

Всего в этом гнезде насчитали 64 детеныша пресмыкающихся.

Специалисты с мыса Хатеррас, крайней юго-восточной точки Северной Америки, заявили, что это всего лишь одно из 305 гнезд морских черепах, на берегу барьерного острова Хаттерас.

Специалисты напомнили, что важности обеспечить безопасность вылупившихся детенышей, пока они пробираются к воде.

«Важно держаться подальше от морских черепах и их гнезд на пляже... Нужно позволить детенышам совершать путь к океану самостоятельно. Любое вмешательство или беспокойство, в том числе слишком близкое приближение, может привести к тому, что малыши запутаются и заблудятся», — заявили в природоохранной службе.

Там уточнили, что яркий свет от зданий, сотовых телефонов или фотоаппаратов также может дезориентировать маленьких черепах.

Ранее сообщалось, что на пляже в США нашли двухголовую черепаху.