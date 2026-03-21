Футболист «ПСЖ» отказался от победы в Кубке Африки

Защитник французского «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими заявил, что отказывается от трофея по итогам Кубка африканских наций, передает Аkelicious.

«Мама сказала мне отказаться от трофея. Я официально отказываюсь от трофея и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают то же самое. У нас был шанс выиграть, но мы его упустили», — сказал Хакими.

В финале Кубка африканских наций 18 января в Рабате в компенсированное время был назначен пенальти в ворота Сенегала за фол на Браиме Диасе. Игроки сборной Сенегала покинули поле в знак протеста. Игра возобновилась через 13 минут, после чего Диас не реализовал пенальти. Основное время завершилось 0:0. В дополнительное время победный гол забил Пап Гейе.

Марокко подало апелляцию. Африканская конфедерациияфутбола (КАФ) присудила Сенегалу техническое поражение, поскольку его игроки покинули поле и не возвращались более 10 минут. В результате титул чемпиона Африки перешел к сборной Марокко.

Ранее сообщалось о том, что Сенегал может оспорить лишение титула Кубка Африки в суде.

 
