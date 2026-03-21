Новосибирские власти отчитались о многомиллионных компенсациях семьям, оставшимся без скота

В Новосибирской области 113 семей получили более 40 млн рублей компенсации за изъятый скот при локализации очагов пастереллеза. Об этом заявил глава региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день 113 семей уже получили 40 349 425,5 рублей. Эта сумма включает в себя социальные выплаты в связи с утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот», — написал он.

По словам губернатора сибирского региона, основная задача заключается в том, чтобы люди после оформления документов получали деньги как можно быстре, «день в день».

Травников отмечал, что в Новосибирской области почти 190 семей пострадали после изъятия животных.

С начала 2026 года в пяти районах региона введен карантин по бешенству и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. В области действует режим ЧС, продолжается локализация очагов, а скот изымают в том числе у частных владельцев.

Как сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, такие меры потребовались из-за нестандартной формы пастереллеза, который начал мутировать. По его словам, сейчас ситуация находится под контролем.

Ранее власти рассказали, ждать ли жителям Новосибирской области дефицита мяса.