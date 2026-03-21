В Челябинской области накрыли рехаб в частном доме

В Челябинской области закрыли рехаб, владелец которого грубо нарушал требования к подобным заведениям. Об этом сообщает прокуратура региона.

Учреждение располагалось в одном из частных домов Магнитогорска. Там реабилитацию проходили люди с наркотической и алкогольной зависимостью, а также люди в трудной жизненной ситуации.

После проверки выяснилось, что владелец нарушал требования пожарной безопасности. Помимо этого, прокуроры нашли нарушения в том, как в рехабе организовывалось питание и проживание постояльцев.

В результате хозяина привлекли к ответственности. Помимо этого, прокуратуры обратились в суд, который прекратил работу ребцентра.

До этого рехаб накрыли в Алтайском крае. 44-летняя женщина решила заняться реабилитацией людей, но соответствующих разрешений у нее не было.

Как выяснили следователи, среди работников только у одной женщины было медицинское образование. Часть сотрудников были причастны к торговле наркотиками.

Ранее волонтер российского рехаба отправился в колонию за жестокое избиение пациента.