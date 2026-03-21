Мошенники начали обманывать геймеров

Мошенники начали использовать новую схему обмана пользователей онлайн-игр, представляясь администраторами сервисов и предлагая пройти «аутентификацию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники пишут игрокам в мессенджере Telegram и убеждают, что для продолжения игры необходимо подтвердить учетную запись. Для этого они отправляют ссылку и просят связаться по телефону или видеосвязи.

Далее, как отмечают в МВД, человек по просьбе собеседника включает демонстрацию экрана и заходит в разные приложения, в том числе банковские. В этот момент ему приходят СМС-коды, которые используются для списания денег.

В ведомстве призвали пользователей быть внимательными при общении с незнакомцами в интернете и ни при каких обстоятельствах не показывать экран с банковскими приложениями и не передавать данные для входа.

До этого мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с фейковой проверкой на робота. Злоумышленники начали маскировать заражение под обычную проверку безопасности. При этом они не создают новые фишинговые страницы, а взламывают уже существующие сайты.

