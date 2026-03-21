Мошенники начали обманывать геймеров

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

МВД: мошенники обманывают геймеров от лица администраторов сервисов
Мошенники начали использовать новую схему обмана пользователей онлайн-игр, представляясь администраторами сервисов и предлагая пройти «аутентификацию». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники пишут игрокам в мессенджере Telegram и убеждают, что для продолжения игры необходимо подтвердить учетную запись. Для этого они отправляют ссылку и просят связаться по телефону или видеосвязи.

Далее, как отмечают в МВД, человек по просьбе собеседника включает демонстрацию экрана и заходит в разные приложения, в том числе банковские. В этот момент ему приходят СМС-коды, которые используются для списания денег.

В ведомстве призвали пользователей быть внимательными при общении с незнакомцами в интернете и ни при каких обстоятельствах не показывать экран с банковскими приложениями и не передавать данные для входа.

До этого мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с фейковой проверкой на робота. Злоумышленники начали маскировать заражение под обычную проверку безопасности. При этом они не создают новые фишинговые страницы, а взламывают уже существующие сайты.

Ранее аферисты начали обманывать россиян через маркетплейсы.

 
Теперь вы знаете
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!