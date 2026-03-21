Названо хобби для пожилых, снижающее риск смерти и потери самостоятельности

TRPF: езда на велосипеде снижает риск смерти и потери самостоятельности у пожилых

Японские исследователи показали, что регулярная езда на велосипеде связана с более низким риском смерти и необходимостью длительного ухода у пожилых людей. Особенно выраженный эффект наблюдается у тех, кто не водит автомобиль. Работа опубликована в журнале Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour (TRPF).

Ученые проанализировали данные пожилых жителей Японии за десятилетний период — с 2013 по 2023 год. Они оценивали, как частота поездок на велосипеде связана с риском утраты самостоятельности и смертности, а также изучили, как изменение привычек влияет на здоровье.

Результаты показали, что пожилые люди, которые ездили на велосипеде в начале наблюдения, реже нуждались в уходе и имели более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто не пользовался велосипедом.

Во второй части исследования ученые рассмотрели динамику поведения — начинали ли люди ездить, продолжали, прекращали или вовсе не пользовались велосипедом. Оказалось, что наилучшие показатели были у тех, кто продолжал ездить на протяжении нескольких лет.

У пожилых людей, не имеющих автомобиля, эффект оказался еще более выраженным: как продолжение, так и начало велоактивности снижали риск потери самостоятельности в будущем.

Авторы связывают этот эффект с тем, что велосипед сочетает физическую нагрузку с социальной активностью — люди чаще выходят из дома, взаимодействуют с окружающими и остаются мобильными.

Исследователи называют велосипед «спутником образа жизни», который помогает поддерживать здоровье и независимость в пожилом возрасте. Это особенно актуально для Японии, где многие пожилые люди отказываются от вождения.

По мнению ученых, развитие инфраструктуры и социальная поддержка могут помочь большему числу пожилых людей сохранить активность и качество жизни с помощью таких простых привычек.

