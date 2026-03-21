Автомобиль протащил ребенка несколько метров в Красноярске

В Красноярске на видео попало, как ребенок поскользнулся и улетел под кроссовер

В Красноярске девочка поскользнулась и упала под автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Девочка перебегала дорогу, поскользнулась и залетела под кроссовер на улице Судостроительной в Красноярске. На кадрах видно, что водитель автомобиля после переезда девочки прибавила газ и протащила пострадавшую на пару метров», – говорится в публикации.

По данным канала, девочка несколько минут пробыла под машиной, пока очевидцы и водительница пытались ее достать.

До этого в Санкт-Петербурге немецкий дипломат сбил курьера, выезжая с подземной парковки. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на проезжую часть, в этот момент по дороге едет курьер, который на скорости врезается в транспорт. От удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на землю. К пострадавшему подбегают дипломат и очевидец.

Ранее в Ленобласти водитель разбился об отбойник.