Контактный зоопарк в Екатеринбурге закрывают после нападения змеи на ребенка

Контактный зоопарк в Екатеринбурге будет закрыт после инцидента с нападением змеи на девочку, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на директора учреждения Юлию Шулеву.

«Уже с арендодателем обговорили. Он сейчас в командировке, через два дня приезжает, мы с ним встречаемся и закрываемся в течение недели, когда решим вопрос с животными и документами. Ищем новых хозяев сейчас, отдадим в добрые руки. У нас 95% животных — это морские свинки, кролики», — рассказала Шулева.

По словам директора зоопарка, предприятие не приносило прибыли. Шулева также опровергла слухи о жестоком обращении с животными в ее зоопарке.

«Не все могут дома держать животных, а дети хотят их видеть. Этот проект не приносил нам прибыли. Вот много писали зоозащитники, жаловались. Но всему есть предел, поэтому мы устали сражаться. Видела зоозащитников, которые прикрываются животными и любовью к ним ради хайпа, получая при этом деньги от государства», — пояснила Шулева.

Ранее змея укусила ребенка в контактном зоопарке Екатеринбурга.