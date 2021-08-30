Сотрудники на удаленке почти в два раза чаще берут подработку

Россияне, которые трудятся удаленно, берут подработку примерно в два раза чаще сотрудников, которые ходят в офис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

«Почти каждый четвертый россиянин помимо основной работы имеет подработку (24%), 56% работают только в одном месте, но хотели бы найти дополнительный источник заработка. Чаще остальных подрабатывают респонденты, чья основная работа предполагает постоянную удаленку — 41% <...> Среди тех, кто работает на территории работодателя, — почти в 2 раза меньше (22%)», — говорится в исследовании.

Эксперты Superjob отмечают, что среди сотрудников, которых перевели на удаленку из-за пандемии коронавируса, доля имеющих подработку составляет 39%.

По их словам, 45% россиян, трудившимся удаленно и до и во время пандемии, подработка приносит более 30% дохода.

Опрос проводился с 10 по 26 августа, его участниками стали 2 500 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее Superjob выяснил, сколько россияне потратили на подготовку детей к школе в 2021 году.