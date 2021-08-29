Тишковец назвал лето 2021 года в Москве аномально теплым и «персиковым»

Синоптик, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram заявил, что лето 2021 года в Москве оказалось аномально теплым и назвал его «персиковым».

«Столичное лето было в среднем на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы с небольшим дефицитом осадков, не превышающим 10%, отсюда и неплохой урожай, и жаркие летние дни, и полноценный купальный сезон», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что почти прошедшее лето поставило несколько рекордов по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений за все время наблюдения. Однако, по его словам, в долгосрочной перспективе, лето-2021 оказалось не таким экстремальным.

«То есть, лето в Москве было на редкость хорошим, «персиковым», как я и прогнозировал весной», — отметил Тишковец.

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