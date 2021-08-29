Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о развитии креативных индустрий в российской столице.

«Если исходить из формального определения, то в Москве к креативной индустрии имеет отношение больше миллиона человек», — подчеркнул Собянин, сообщив также, что в столице сейчас проходит Креативная неделя.

Форум проходит в ЦПКиО имени Горького, в нем участвуют дизайнеры, работники кино, рекламы, журналисты и представители других креативных профессий.

«Вообще такая отрасль — это же не отрасль, это, мне кажется, больше образ мышления, жизненные установки. Каждый на своем месте должен сделать что-то такое, что до него не делали. И сделать это так, чтобы это было интересно всем, продвинуть свое направление, свое предприятие, отрасль на шаг вперед», — заявил Собянин.

Мэр Москвы оценил вклад креативной индустрии в экономику Москвы как 6,3% валового регионального продукта.

Ранее Собянин предупредил мигрантов о последствиях массовых драк в Москве.