В Роспотребнадзоре заявили о длительном нахождении коронавируса в кишечнике после болезни

Коронавирус может обнаруживаться в кишечнике человека даже спустя несколько месяцев после перенесенного заболевания. Об этом заявил заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает ТАСС.

По ее словам, этим может объясняться длительное выявление титров антител класса М у некоторых пациентов после выздоровления.

«Человек в этот период времени уже не заразен, но такая находка, возможно, объясняет длительную детекцию ранних антител IgM к коронавирусу у части пациентов, перенесших COVID-19», — сказала она.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 19 492 случая заражения коронавирусом. Новые случаи коронавирусной инфекции были выявлены во всех 85 регионах страны, при этом 6,7% не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 799 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 19 411 человек.