В Минздраве предупредили, что школьники в группе риска по тяжелой форме коронавируса

Более 500 тыс. несовершеннолетних, заразившихся COVID-19, оказались школьниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая.

По его словам, учащиеся находятся в группе риска по развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции.

«Охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов. <....> Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии коронавируса», — подчеркнул замминистра во время традиционного Общероссийского родительского собрания.

По его словам, сейчас важно, чтобы осуществлялся высокий уровень информационной и профилактической работы среди учащихся. При этом должно обеспечиваться, в том числе, поступление корректной информации подрастающему поколению и их родителям, добавил Салагай.

«На сегодня большинство регионов восстановили проведение профосмотров и эта работа должна быть, вне всякого сомнения, продолжена», — заметил он.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг сообщения об обязательной вакцинации школьников от COVID-19. Во время Общероссийского родительского собрания он добавил, что каких-либо планов, связанных с переводом учащихся на удаленку, нет.