В России утвердили алгоритм приезда иностранных студентов в условиях пандемии

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов. Его слова приводит «Интерфакс».

Правила будут разосланы в вузы в течение ближайшего времени.

«Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов», — сказал Фальков.

Ранее в Минобрнауки сообщали, что иностранным студентам разрешат въезд в Россию для продолжения обучения. Правила, по которым студенты из-за рубежа смогут въехать в страну, уже разработаны и будут утверждены в ближайшее время.

Также в ведомстве заявляли о сохранении противоэпидемических мер в вузах в новом учебном году.