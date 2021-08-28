Минздрав заявил об исправности аппаратов ИВЛ в ярославской больнице, где было возгорание

Все аппараты искусственной вентиляции легких в больнице Ярославля, где произошло возгорание, были исправны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на официальном сайте.

Сейчас аппараты ИВЛ функционируют в штатном режиме.

«Возгорание возникло в отдельной палате не в «красной зоне». Сотрудники больницы ликвидировали возгорание своими силами, но из-за произошедшего задымления сработала пожарная сигнализация, в результате чего была отключена подача кислорода в блоке, где находилась палата», — пояснили в ведомстве.

Как добавили представители министерства, реанимация и аппараты ИВЛ Клинической больницы №3 продолжали работать во время происшествия.

Семь пациентов перевели в Клиническую больницу имени Семашко в Ярославле.

Ночью в МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославской больнице. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что площадь возгорания составила 5 кв. метров. По их данным, пожар был оперативно потушен персоналом и дальнейшего развития не получил. К тушению возгорания были привлечены 61 специалист и 24 единицы техники.