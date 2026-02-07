Появилось видео из обесточенного Буковеля с остановившимися подъемниками

В Буковеле на западе Украины тоже произошел блэкаут. Об этом пишет «Страна.ua».

Украинская газета опубликовала фото туристов из обесточенного поселка в районе горнолыжного курорта. Они рассказали, что там весь день не работали подъемники.

В конце января в Буковеле произошел наплыв туристов на фоне блэкаутов на Украине. Тогда СМИ отмечали, что на курорте не было отключений света, потому что он импортирует электричество напрямую из Европы.

7 февраля атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго».

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал к «максимальной военной сдержанности».

Ранее в Киеве во время интервью Зеленского пропал свет.