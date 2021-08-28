В Аргентине произвели более 5 млн доз российской вакцины «Спутник V»

Аргентинская компания Richmond в своем Twitter сообщила, что в Аргентине было произведено 5 069 625 доз российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Мы выпустили более 5 миллионов доз, произведенных в Аргентине, при этом партия была завершена вчера. На данный момент мы приготовили 1 179 625 доз компонента I и 3 890 000 доз компонента II», — заявили в компании.

В конце июля Аргентина получила 500 литров активного вещества для производства второго компонента вакцины от коронавируса «Спутник V».

По информации аргентинских ученых, нейтрализующая сила антител значительно растет спустя 4 месяца после вакцинации «Спутником V» по сравнению с показателем, полученным спустя 42 дня с момента получения прививки.

Ранее глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти сообщила, что предварительные результаты испытаний в стране показали формирование мощного иммунного ответа против коронавирусной инфекции у людей, которые привились комбинацией российской вакцины «Спутник Лайт» с вакциной AstraZeneca.