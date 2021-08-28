Посольство США в Кабуле рекомендовало американским гражданам не приезжать в аэропорт

Посольство США в Кабуле рекомендовало американским гражданам избегать поездок в аэропорт и не приближаться к его выходам. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.

«Граждане США, которые находятся у ворот аэропорта, восточных ворот, северных ворот или ворот нового министерства внутренних дел, должны немедленно покинуть их территорию», — говорится в сообщении.

Также американским гражданам посоветовали следовать инструкциям местных властей, включая ограничения на передвижение, связанные с комендантским часом.

Ранее сообщалось, что США передадут управление аэропортом Кабула афганцам после вывода своего военного контингента из Афганистана к 31 августа.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. Аэропорт, как сообщалось до настоящего времени, контролируется военными США, Великобритании и Турции.

Талибы перекрыли доступ в аэропорт Кабула для афганцев и пропускают только иностранцев. Доступ к аэропорту закрыт в том числе для афганцев с иностранным гражданством.