В МЧС назвали предварительную причину пожара в ярославской больнице

Главное управление МЧС по Ярославской области заявило, что предварительная причина пожара в ярославской больнице – «электротехническая». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предварительная причина пожара – электротехническая. При возникновении пожара согласно инструкции персоналом объекта произведено отключение аппаратов ИВЛ», — говорится в публикации.

Отмечается, что на момент возгорания в здании находились 90 пациентов с диагнозом COVID-19 и 17 человек персонала. Эвакуировано 76 человек силами персонала.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений погиб один человек.

К тушению возгорания были привлечены 61 специалист и 24 единицы техники.

Пожар был полностью ликвидирован в 22:28.

Ранее сотрудники Следственного комитета России по Ярославской области приступили к выяснению обстоятельств пожара в клинической больнице №3 в Ярославле.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что площадь возгорания составила 5 кв. метров. По их данным, пожар был оперативно потушен персоналом и дальнейшего развития не получил.