В США выявили коронавирус у оленей

Коронавирусную инфекцию впервые выявили у оленей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство сельского хозяйства США.

«Национальные лаборатории ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США объявили сегодня о подтверждении SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) у диких белохвостых оленей в штате Огайо», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что ранее вирус регистрировали у некоторых других видов животных. В основном, контактировавших с людьми, зараженными COVID-19. При этом риск обратной передачи в ведомстве оценивают как низкий.

Ранее разведка США опубликовала доклад, в котором рассказало о происхождении COVID-19. По их данным, коронавирус не был разработан как биологическое оружие. В документе говорится, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, «вероятно, не был создан при помощи генной инженерии».

В конце мая Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней. Он отметил, что США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками, чтобы «заставить Китай» участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании.