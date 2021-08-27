Названы 5 видов пищи, которые помогут улучшить сон

Клинический диетолог Джейми Роуз Чемберс рассказала на портале Yahoo! Lifestyle о том, чем надо питаться, чтобы улучшить качество своего сна.

Специалист отметила, что прежде всего, вне зависимости от того, что человек ест, важно соблюдать простое правило: воздерживаться от пищи незадолго до отбоя. Тем не менее, если приходится ужинать рано или последний прием пищи был очень легкий, то можно минимизировать негативное влияние еды на сон, если, например, съесть йогурт или выпить стакан молока. В кисломолочной продукции содержится естественный антидепрессант триптофан, который еще и участвует в образовании мелатонина — гормона сна.

Помимо этого, специалист сообщила, что на сон позитивно влияет серотонин, содержащийся в рыбьем жире (его особенно много в лососе и тунце), а также киви. Помимо того, что этот фрукт богат антиоксидантами, он также содержит непосредственно сам гормон сна.

Также отмечается, что не лишним будет обратить внимание на вишню и орехи, содержащие аминокислоты, участвующие в образовании мелатонина.

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