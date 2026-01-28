Размер шрифта
В США поставили перед НАТО три задачи

Рубио: США хотят, чтобы безопасность в Арктике стала одним из приоритетов НАТО
США хотят, чтобы безопасность в Арктике стала одним из новых приоритетов НАТО. Об этом заявил государственный секретарь страны Марко Рубио, передает ТАСС.

«Два новых вопроса, которые мы хотим видеть в качестве приоритетов НАТО в текущем году <...>, — это инфраструктура подводных кабелей и безопасность в Арктике. И третий [вопрос] — критически важные минералы и цепочки поставок», — сказал он.

До этого Politico писало, что роль генсек НАТО Марк Рютте свелась к сохранению целостности альянса, его цель — не дать Трампу разрушить военный блок.

В январе британская газета Financial Times назвала Рютте «главным советником» Трампа в Европе. Собеседники издания рассказали, что благодаря советам генсека американский лидер смягчил риторику по поводу Гренландии и финансовых пошлин для Европы.

На встрече с Рютте 22 января Трамп сформировал с ним основу будущего соглашения по Гренландии и Арктике. Газета The Times писала, что среди пунктов соглашения есть на запрет на финансовые вклады России и Китая, создание командного центра НАТО в Гренландии, доступ США к полезным ископаемым и некое соглашение об «исключительном» режиме для США.

Ранее Трампа обвинили в нарушении устава НАТО.
 
