Переговоры о мире на Украине
Спорт

Игроки «Тоттенхэма» попали в ДТП перед матчем Лиги чемпионов

Игроки «Тоттенхэма» Муани и Одобер попали в ДТП накануне матча Лиги чемпионов
Lilywhite Rose/X

Игроки лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» нападающий Рандаль Коло Муани и полузащитник Вильсон Одобер накануне матча восьмого тура общего группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети X со ссылкой на главного тренера «шпор» Томаса Франка.

Инцидент произошел 27 января.

«Рандаль Коло Муани и Вильсон Одобер попали в незначительную автомобильную аварию из-за лопнувшей шины, но оба чувствуют себя хорошо и отправятся во Франкфурт сегодня (27 января. — прим. «Газета.Ru») вечером», — написал Джейкобс.

28 числа на аккаунте Lilywhite Rose в соцсети X были опубликованы кадры аварии. При этом в СМИ указывается, что оба футболиста чувствуют себя хорошо, и ДТП не помешает обоим игрокам сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов.

28 января «Тоттенхэм» в выездом матче сыграет с немецким «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Франкфурт Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. В общей турнирной таблице лондонский клуб идет на пятой строчке, набрав за прошедшие семь матчей 14 очков.

Ранее российский хоккеист НХЛ попал в ДТП.
 
