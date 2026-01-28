Политический класс Европы отказывается слышать слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что «русские — не варвары», так как стремится и дальше поддерживать образ России как врага. Об этом написал журналист Томас Фассбендер в статье для Berliner Zeitung.

Фассбендер отметил, что нервозность, которая возникает «при одном лишь упоминании предполагаемого врага», отражает неуверенность политического класса, который поддерживает Украину и ведет «собственную гибридно-идеологическую войну против России».

По его словам, неуверенность «проистекает из неопределенности по поводу того, насколько долго люди будут поддерживать такую позицию». Так, например, сохраняется убеждение, что Запад экспансией на восток «поспособствовать эскалации напряженности», отметил Фассбендер.

«Сохраняются подозрения, что Украина, возможно, не является той демократической Швейцарией Восточной Европы, какой её часто представляют. Не говоря уже о тех, кто, несмотря на всю шумиху в СМИ, не верит, что российская армия продолжит наступление на Варшаву, Берлин и Париж после заключения мира на Украине. Все эти сомнения могут подорвать имидж врага», — написал автор.

Он подчеркнул, что тем, «кто не разделяет господствующих взглядов», как Герхард Шредер, «приходится нелегко». Фассбендер отметил, что «миллионы семей», а также предприниматели из сфер промышленности и торговли, как и Шредер, задаются вопросом, «почему они могут покупать дорогой газ в Катаре, но не более дешевый газ в России». По словам журналиста, пренебрежительное отношение «состоятельных политиков и журналистов», которые «воротят нос» от такой позиции, показывает «насколько наше политическое руководство предпочло бы избрать другой народ», отметил он.

«То, что рассматривает и предлагает Герхард Шрёдер, соответствует распространенному мнению о здравом смысле. <…> Да, Германия разделена, как и Европа. Но кто от кого отделился? Кто кого бросил? Народ отказался от своего руководства или наоборот? И те, кто у власти, это знают. Им больно, и они реагируют соответственно», — написал журналист.

В недавней статье для Berliner Zeitung экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Россия — «не страна варваров», а государство «с богатой культурой и разнообразными историческими связями с Германией». Также он высказался за то, чтобы Германия наладила сотрудничество с РФ в области энергоресурсов. Затем министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал «ужасом» слова Шредера.

Ранее в Европе заявили о движении к «государству запугивания».