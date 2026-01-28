Размер шрифта
США напомнили союзникам о наличии оборонных приоритетов за пределами Европы

Рубио: оборонные приоритеты США не ограничиваются Европой
Umit Bektas/Reuters

Соединенные Штаты донесли до Европы, что оборонные приоритеты Вашингтона не ограничиваются этим регионом. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио в ходе выступления перед комитетом сената по международным отношениям, передает РИА Новости.

«Одна из вещей, которые мы объяснили нашим союзникам по НАТО, это то, что США не сфокусированы только на Европе. У нас есть оборонные нужды в Западном полушарии. У нас есть оборонные приоритеты в Индо-Тихоокеанском регионе... Мы можем быть самой богатой страной в мире, но наши ресурсы небезграничны», — подчеркнул Рубио.

26 января генсек НАТО Марк Рютте признал неспособность Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией без помощи США. Также, по его словам, европейские государства не могут защитить себя без американского ядерного зонтика. В то же время Рютте защитил притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европу призвали отказаться от политики подчинения США.
 
