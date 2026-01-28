«У них хотя бы папа есть»: стало известно как травили школьницу, которую ударили о косяк

Мать ростовской школьницы рассказала о влиянии травли и нападения на ребенка

Ситуация с избиением серьезно повлияла на поведение девочки, которую в Ростовской области подростки ударили о косяк двери. Об этом женщина рассказала в беседе с RT.

По словам родительницы, ее дочь замкнулась в себе после того, как к ней проявили агрессию.

По данным RT, школьники стали травить несовершеннолетнюю из-за того, что ее отец отправился на СВО, но не вернулся с фронта. Ей подростки якобы говорили, что «у них хотя бы папа есть».

По словам представителей местной власти, девочка не получила каких-либо серьезных травм, после произошедшего она продолжила занятия.

Родителей обидчика вызвали в школу, с ними педагоги провели беседу.

Инцидент произошел в станице Ольгинской. На кадрах, которые, как сообщают местные СМИ, выложили в соцсети сами подростки, видно, как один из них подходит к девочке и ударяет ее головой о косяк двери. После этого ребенок упал на пол.

