Переговоры о мире на Украине
Общество

В Якутии младенец родился в холле перинатального центра и получил травму головы

Ребенок получил перелом черепа во время родов в холле медучреждения в Якутии
Павел Львов/РИА Новости

В Якутии ребенок, появившийся на свет в холле медучреждения, получил травму, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Информация о том, что женщина родила, стоя у регистратуры в перинатальном центре РБ№1-НЦМ, появилась сегодня в соцсетях и некоторых СМИ. Сообщалось, что роды начались, пока у роженицы требовали документы, однако в ведомстве опровергли слухи.

Там заявили, что беременная самостоятельно приехала в приемное отделение уже в потужном периоде. Буквально через минуту произошли стремительные роды, и малыш родился прямо в холле.

«Ребенок был немедленно передан под наблюдение специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ему оказана вся необходимая специализированная медицинская помощь в полном объеме. По результатам обследования у новорожденного диагностирован линейный перелом правой теменной кости. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. За его состоянием организовано круглосуточное наблюдение», — говорится в сообщении.

Сейчас медики наблюдают за здоровьем матери и новорожденного. Республиканский Минздрав начал служебную проверку для выяснения обстоятельств произошедшего, по ее итогам примут меры. Делом также заинтересовались в прокуратуре региона.

Ранее новорожденный не выжил, потому что врачи не стали будить его мать.
 
