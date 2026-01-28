Речь Рубио перед сенатом прервал мужчина с протестным баннером

Мужчина с баннером «Руки прочь от Венесуэлы» прервал отчет Рубио перед сенатом

Мужчина с протестным баннером прервал отчет государственного секретаря США Марко Рубио по политике страны в Венесуэле перед комитетом сената по международным отношениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующий кричал «это военное преступление». Он держал в руках плакат с надписью «Руки прочь от Венесуэлы». Охрана вывела нарушителя из зала заседания,

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

Ранее стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле.