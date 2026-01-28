Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в конце недели

В Москве в период с пятницы, 30 января, по вторник, 2 февраля, ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

«Среднесуточная температура воздуха может быть на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до -25°С», — говорится в сообщении.

В комплексе добавили, что в связи с погодными условиями городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.

Накануне ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что к концу текущей недели в Москве усилятся морозы. По ее словам, к субботе, 31 января, столбики термометров будут держаться на уровне -10...-15°C, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы, подчеркнула специалист.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что после завершения снегопадов в Москве можно ожидать возвращения более морозной погоды. Он рассказал, что 27 и 28 января в столице выпадет от 15 до 25 см снега. Температура воздуха составит -6...-4°С днем и около -9°С ночами. 29 января ночью ожидается до -13°С, днем -9...-5 °С, а также небольшой снег.

