Тюменец проломил битой череп соседу и отделался условным сроком

Житель Тюмени лишился части черепа и стал инвалидом после нападения соседа
Жителя Тюмени приговорили к условному сроку после того, как он избил мужчину битой и сделал его инвалидом. О решении суда по этому делу стало известно Ura.ru.

Нападение произошло утром в одном из тюменских СНТ. Потерпевший и нападавший выпивали у общего знакомого в садовом товариществе, но поссорились. После этого обвиняемый ушел домой, схватил биту и пошел «разбираться» с обидчиком, взяв с собой сына и пасынка.

Около 6:00 он забарабанил в дверь потерпевшего, который тогда спал, и ворвался в дом. Мужчина попытался убежать на второй этаж, но получил первый удар по голове, когда поднимался по лестнице.

Избиение длилось 15 минут, супруга потерпевшего и сын нападавшего пытались остановить его, но безуспешно. Пострадавший потерял сознание, попал в больницу и провел в коме месяц.

«Мужчина стал инвалидом, у него отказала нога и отсутствует половина черепа, вместо нее большая вмятина», — говорится в материалах дела.

Представ перед судом, нападавший заявил, что лишь отомстил потерпевшему, который якобы побил его во время первой ссоры. Несмотря на то, что доказательств этому не нашли, подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее военный избил тещу собачьей миской, надел ей ведро на голову и отделался штрафом.
 
