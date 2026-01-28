Размер шрифта
«Просто выписали»: у женщины из половых органов стал выходить кал после сложных родов

В Казахстане женщина пострадала из-за принимавших роды врачей
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Казахстана рассказала об ошибках врачей, которые они допустили во время и после ее родов. О деталях ее истории сообщает Zakon.kz.

Девушка по имени Аида родила крупного ребенка в октябре 2025 года. Во время родов врачи сильно давили локтями на живот. Во время появления сына на свет у нее произошел разрыв промежности. При этом ей сказали только о «небольшой трещине» и грядущей операции.

«Мне не объяснили ни степень травмы, ни возможные последствия. После этого меня просто выписали домой», – сообщается в публикации.

Позже она заметила, что из половых органов у нее стал выходить кал. В местной больнице медики прооперировали девушку, но о деталях не сообщили.

После выписки она получила документы, в которых ей поставили диагноз, не относящийся к реальному состоянию. Она пришла в медучреждение и потребовала написать настоящий диагноз, но врач только ее унизил. Позже она получила выписку с диагнозом «ректовагинальный свищ».

По словам женщины, травма снова дала о себе знать.

«Сейчас у меня непроизвольный выход газов и кала. Я не могу жить нормальной жизнью», – рассказала она.

Вскоре ей предстоит еще одна операция и реабилитация.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По словам Аиды, расследование остановилось. В полиции заявили, что проводится комплекс необходимых мероприятий.

Ранее школьница из Ростовской области родила ребенка от родного брата.
 
