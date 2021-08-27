Власти запретили купаться в Анапе и Новороссийске

Воды акватории Черного моря в рекреационных зонах Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам, в связи с чем введен временный запрет на купание. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«Не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска», — указано в сообщении.

В результате проведения лабораторного мониторинга качества морской воды ведомство направило в органы исполнительной власти Анапы и Новороссийска соответствующую информацию об ограничении на купание в зонах рекреаций.

14 августа в МЧС России по Краснодарскому краю объявили о введении режима «чрезвычайная ситуация» из-за осадков в 14 муниципалитетах региона. Мощный циклон с дождями и сильным ветром коснулся 33 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях.