Лжесвященник просил милостыню в метро и оскорблял пассажиров

В Москве «священник» просил милостыню у пассажиров метро, а за отказ оскорблял их. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте РИА «Новости».

На кадрах видно, как мужчина к одежде церковного служителя подходит к женщине и выпрашивает пожертвования. Пассажиры, находящиеся в этот момент в вагоне, делают ему замечание. В ответ «священник» начинает оскорблять их, используя нецензурную лексику.

Зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» заявил, что уверен в отсутствии сана у мужчины.

«Проверять тут нечего, наши священники в метро не побираются. Думаю, что в МВД должны обратиться те люди, которые подверглись какому-то недостойному обращению. Мы готовы заниматься подобного рода жалобами, если получим обращение от тех людей, которые пострадали. С чужих слов мы не можем начать разбираться», — сказал Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что герой популярного в TikTok видео, на котором мужчина в церковной одежде исполняет битбокс с призывами покаяться, оказался не священником.