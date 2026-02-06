Размер шрифта
Общество

Пятилетний мальчик получил травмы после вторжения подростков в игровую комнату

Подростки напали на пятилетнего ребенка в кафе под Калининградом
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Пятилетний мальчик из Калининграда получил травмы в детской комнате кафе в Зеленоградске. Об этом «Клопс» рассказала мама ребенка, Наталья.

В мае прошлого года супруги с маленьким сыном приехали в Зеленоградск и выбрали «семейное» кафе, где была игровая комната для детей до 10 лет. Родители сели у входа, чтобы видеть ребенка, и внезапно услышали его крик.

Отец вынес сына к столу на руках, тот плакал и был весь красный, «как будто только что боролся», добавляет Наталья. Оказалось, что ее ребенка толкнули на жесткие сетки игровой конструкции подростки, которые ненадолго зашли в кафе и быстро убежали, устроив переполох в игровой.

После встречи с ними на теле у мальчика остались огромные ссадины и кровоподтеки. Родители запросили записи с камер видеонаблюдения, но благодаря материалам установить личности подростков не удалось и дело так и не возбудили.

Впоследствии женщина обратилась в прокуратуру. Кроме того, семья направила к представителям кафе досудебную претензию с требованием компенсировать моральный вред, но получила отказ.

«Они написали, что ответственности не несут, потому что мы, родители, должны полностью сами следить за ребёнком. Получается, мы должны были сидеть с тарелками прямо в игровой комнате», — возмутилась Наталья.

Женщина еще надеется на справедливую компенсацию и собирается подавать гражданский иск.

Ранее три девочки пострадали при нападении одноклассника в подмосковной школе.
 
