Прокуратура назвала вероятную причину пожара в Екатеринбурге

Пожар в Екатеринбурге мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, считают в областной прокуратуре. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассматриваются несколько версий причины возгорания. В качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с огнем. Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в отношении управляющей компании будет проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ночью 27 августа в центре Екатеринбурга, на улице Мичурина, загорелся жилой пятиэтажный дом на площади 780 квадратных метров. Кровля по всей площади обрушилась внутрь здания, что осложнило работу пожарных. Из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе семь детей.

По предварительным данным, два человека погибли, их личности устанавливаются.

Пожар был ликвидирован утром.