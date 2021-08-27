Полицейские, оборонявшие Капитолий, подали на Трампа в суд

Семеро полицейских, которые участвовали в обороне Капитолия во время штурма 6 января 2021 года, подали в суд на экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщает CNN, его обвинили в преднамеренных действиях, которые привели к тому, что разъяренная толпа ворвалась в здание, избила полицейских и вынудила законодателей спасаться бегством, сорвав утверждение итогов президентских выборов.

В иске, поданном в Окружной суд округа Колумбия, утверждается, что Трамп сотрудничал со «сторонниками превосходства белой расы» и «воинствующими экстремистскими группами», «готовил акты внутреннего терроризма, чтобы незаконно остаться у власти».

Отмечается, что сторонники Трампа договорились «использовать силу, запугивание и угрозы», чтобы помешать Джо Байдену и Камале Харрис занять посты президента и вице-президента, а Конгрессу — подсчитать голоса выборщиков.

Помимо самого Трампа, в качестве ответчиков в иске фигурируют экс-советник Трампа Роджер Стоун и члены экстремистских группировок Proud Boys и «Хранители присяги», которые устраивали беспорядки 6 января.

Ранее президент США Джо Байден наградил сотрудников полиции, дежуривших во время штурма в Капитолии и заявил, что причиной волнений возле Капитолия стало безудержное желание Трампа удержать власть. При этом несколько полицейских, защищавших Капитолий, позднее совершили самоубийство.