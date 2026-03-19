На горнолыжном курорте в Швейцарии оборвалась кабина канатной дороги

На курорте Титлис в Швейцарии кабина канатки рухнула на горный склон
jennyholms/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На горнолыжном курорте в Швейцарии произошла авария на канатной дороге. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел на горе Титлис в кантоне Обвальден. Порыв ветра, превышающий 80 километров в час, обрвал трос канатной дороги, и упавшая с высоты кабина покатилась вниз по заснеженному склону.

Прибывшие на вертолете спасатели в течение 30 минут пытались реанимировать единственного находившегося внутри кабины пассажира — местную 61-летнюю женщину. Но усилия спасателей не увенчались успехом, получившая очень серьезные травмы женщина не выжила.

30 декабря сообщалось, что 12 человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате аварии на канатной дороге в итальянских Альпах, 100 пассажиров оказались заблокированы и были эвакуированы на вертолетах.

Ранее суд в Нальчике приостановил работу канатной дороги после аварии.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
