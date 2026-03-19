Россияне стали реже отдыхать с алкоголем на выходных

Работающие россияне стали внимательнее относиться к организации досуга на выходных. Половина опрошенных сообщила, что за последний год стала реже посещать бары и ночные клубы, а четверть участников опроса сократили употребление алкоголя в выходные дни. Справляются со стрессом и усталостью 19% офисных сотрудников с помощью спорта, а 16% предпочитают спа и массаж, приводят данные исследования аналитики сети сервисных офисов SOK.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Более трети россиян (39%) признаются, что планировать выходные дни для них – непросто. Среди основных сложностей необходимость согласований с семьей (36%), финансовые ограничения (26%) и желание провести время насыщенно – 24% хотели бы успеть «все и сразу». При этом четверть респондентов старается максимально закрыть рабочие задачи в будни, чтобы полноценно отдохнуть. К четвергу и пятнице свыше трети (34%) офисных сотрудников уже строит планы предстоящего досуга.

32% сотрудников воспринимают выходные как единственную возможность отвлечься от работы и восстановить силы. Белые воротнички готовы активно «инвестировать» в запланированные мероприятия на выходных. Говоря о тратах на досуг в выходные дни, 39% опрошенных готовы выделить 1,5–3 тыс. рублей, для 28% оптимальная сумма расходов составляет 3–5 тыс. рублей. Примерно четверть готовы тратить до 10 тыс., а около 3% — более 15 тыс. рублей за два дня.

Интересно, что почти половина опрошенных (46%) пересмотрели за прошедший год привычки, связанные с отдыхом. Для ИТ-специалистов и сотрудников сферы консалтинга главным изменением стал отказ от ночных мероприятий и баров (26% и 24% соответственно). Банковские сотрудники стали более избирательными в общении и встречах с друзьями и родственниками (32%), а представители ритейла и электронной коммерции теперь уделяют пристальное внимание здоровью и чаще проводят свободное время в спа (15%).

Абсолютное большинство офисных сотрудников (54%) испытывает чувство тревоги перед началом рабочей недели. «Страх понедельника» чаще всего связан с предстоящим объемом работы (23%), нерешенными личными делами (17%) и недостатком отдыха (13%). Каждый седьмой (15%) офисный сотрудник не может полностью отключиться от рабочих задач в выходные дни.

