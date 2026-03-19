Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россияне стали реже отдыхать с алкоголем на выходных

Каждый пятый россиянин выбирает активный отдых вместо алкоголя в выходные
Cagkan Sayin/Shutterstock/FOTODOM

Работающие россияне стали внимательнее относиться к организации досуга на выходных. Половина опрошенных сообщила, что за последний год стала реже посещать бары и ночные клубы, а четверть участников опроса сократили употребление алкоголя в выходные дни. Справляются со стрессом и усталостью 19% офисных сотрудников с помощью спорта, а 16% предпочитают спа и массаж, приводят данные исследования аналитики сети сервисных офисов SOK.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Более трети россиян (39%) признаются, что планировать выходные дни для них – непросто. Среди основных сложностей необходимость согласований с семьей (36%), финансовые ограничения (26%) и желание провести время насыщенно – 24% хотели бы успеть «все и сразу». При этом четверть респондентов старается максимально закрыть рабочие задачи в будни, чтобы полноценно отдохнуть. К четвергу и пятнице свыше трети (34%) офисных сотрудников уже строит планы предстоящего досуга.

32% сотрудников воспринимают выходные как единственную возможность отвлечься от работы и восстановить силы. Белые воротнички готовы активно «инвестировать» в запланированные мероприятия на выходных. Говоря о тратах на досуг в выходные дни, 39% опрошенных готовы выделить 1,5–3 тыс. рублей, для 28% оптимальная сумма расходов составляет 3–5 тыс. рублей. Примерно четверть готовы тратить до 10 тыс., а около 3% — более 15 тыс. рублей за два дня.

Интересно, что почти половина опрошенных (46%) пересмотрели за прошедший год привычки, связанные с отдыхом. Для ИТ-специалистов и сотрудников сферы консалтинга главным изменением стал отказ от ночных мероприятий и баров (26% и 24% соответственно). Банковские сотрудники стали более избирательными в общении и встречах с друзьями и родственниками (32%), а представители ритейла и электронной коммерции теперь уделяют пристальное внимание здоровью и чаще проводят свободное время в спа (15%).

Абсолютное большинство офисных сотрудников (54%) испытывает чувство тревоги перед началом рабочей недели. «Страх понедельника» чаще всего связан с предстоящим объемом работы (23%), нерешенными личными делами (17%) и недостатком отдыха (13%). Каждый седьмой (15%) офисный сотрудник не может полностью отключиться от рабочих задач в выходные дни.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
