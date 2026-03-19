Мошенники чаще всего звонят россиянам в полдень пятницы

Мошенники чаще всего звонят взрослым и пожилым россиянам утром до 12:00, а каждый пятый звонок злоумышленников совершается в пятницу. Это показало исследование компании МТС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», мошенники выбирают время для звонков, подстраиваясь под распорядок дня каждой возрастной группы. Например, детям и студентам в возрасте до 25 лет такие звонки поступают с 15:00 до 16:00: в это время они менее внимательные и более уставшие после занятий. Мошенники запугивают их, представляясь сотрудниками образовательных учреждений или правоохранительных органов, а также пытаются применять схемы обмана, связанные с конкурсами и призами.

Взрослых людей мошенники пытаются заинтересовать дополнительным заработком и выгодой. Люди в возрасте 35–44 лет и 45–64 лет часто увлекаются инвестициями, пассивным доходом и скидками на покупки в интернете, поэтому мошенники учитывают и активно используют это. Такие предложения от злоумышленников чаще всего поступают с 10:00 до 12:00, когда взрослые россияне сконцентрированы на работе и могут необдуманно ответить на нежелательный звонок.

Пенсионеры получают звонки от мошенников утром до 12:00. В это время люди старше 65 лет чаще всего находятся дома одни. Пожилым россиянам мошенники звонят от лица госорганов и социальных служб, так как именно эти темы вызывают у них особое доверие.

Злоумышленники предпочитают совершать звонки россиянам всех возрастов в конце рабочей недели, в пятницу: на этот день приходится 21% от всех мошеннических звонков. В этот день люди в среднем становятся менее внимательными в ожидании выходных и их становится легче обмануть. Такая тенденция наблюдается во всех крупных городах, исключение — Краснодар и Санкт-Петербург: в них нежелательные вызовы чаще всего поступают в среду.

