Россиянам объяснили, когда звонить по экстренному номеру 112

По единому номеру спасения 112 можно звонить только в экстренных ситуациях, когда «счет идет на секунды», сообщили РИА Новости в управлении МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что речь может идти о пожаре или задымлении, угрозе жизни и здоровью человека, правонарушении или угрозе общественному порядку, серьезном ДТП, аварии на коммунальных сетях или других происшествиях, требующих немедленного реагирования.

«Достаточно набрать 112 с мобильного телефона, чтобы позвать на помощь, даже если на счету ноль рублей или заблокирована sim-карта — звонок всегда бесплатный», — отметили в МЧС.

Там добавили, что с оператором нужно говорить спокойно, четко и кратко описать, что произошло, назвать точный адрес или ориентиры местоположения. За ложный вызов по закону предусмотрена ответственность ???(ложный вызов пожарных, полиции, скорой грозит административным штрафом в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. — «Газета.Ru»).

До этого президент союза «Офицеры группы «Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл основные правила поведения свидетеля похищения человека. Он рекомендовал,

во-первых, обеспечить собственную безопасность и не предпринимать активных действий по противодействию, особенно если люди действуют группой и демонстрируют профессиональные навыки;

во-вторых, фиксировать происходящее: записывать видео, запоминать номера автомобилей, лица участников, время и обстоятельства. Эта информация может оказаться критически важной для расследования;

в-третьих, следует немедленно обратиться в службы экстренного реагирования — набрать 112 или 102 и заявить о подозрительной активности;

в-четвертых, нужно оставаться на месте до прибытия полиции, если это безопасно. Показания свидетеля могут быть решающими.

Подполковник ФСБ посоветовал физически не вмешиваться в подобные ситуации, так как это может стоить жизни или свободы.

