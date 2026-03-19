В Кремле ответили на вопрос о работе трехсторонней группы России, США и Украины

Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы России, США и Украины
Maxim Shemetov/Reuters

Работа трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности на паузе, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что российско-американская и украинско-американская команды работают отдельно. Он уточнил, что в группе РФ взаимодействие с США продолжает спецпредставитель главы государства, глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев.

Накануне стало известно, что мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встречи откладываются, несмотря на ежедневные контакты сторон, а новые площадки — от США до Женевы — остаются предметом споров. Глава государства признался в интервью, что у него «очень плохое предчувствие» по поводу влияния войны на Ближнем Востоке на ситуацию с конфликтом в республике.

Ранее сообщалось, что Европа предложила Украине повременить с мирным соглашением.

 
