В США рассматривают размещение сухопутных войск на острове Харк

Reuters: Белый дом рассматривает переброску тысяч солдат США на Ближний Восток
Белый дом рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военнослужащих на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что развертывание военных в регионе может предоставить американской стороне дополнительные возможности, а также обеспечить безопасный проход нефтяным танкерам через Ормузский пролив.

Источники утверждают, что для этого военные США могут разместиться на береговой линии Ирана.

Также в Белом доме обсудили варианты отправки сухопутных войск на иранский остров Харк. По словам одного из собеседников агентства, подобная операция может быть очень рискованной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что наземная операция в Иране обернется для США полным провалом, Вашингтону не стоит даже рассматривать такую возможность.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.

 
