Россиянам напомнили, сколько самозанятые могут получать по больничному

Самозанятые, которые уплачивают страховые взносы, могут рассчитывать на больничный на сумму 35 тыс. или 50 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Предусматривается, что на случай болезни или травмы самозанятого страховая сумма составит 35 тыс. или 50 тыс. рублей (по выбору самозанятого). Тариф страхового взноса равен 3,84% от страховой суммы. Размер ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тыс. рублей составит 1344 рубля в месяц, в 50 тыс. рублей — 1920 рублей в месяц. Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрен механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10%», — отметил Балынин.

По его словам, то есть нужно будет уплачивать 1210 рублей или 1728 рублей ежемесячно. Если данный период превысит 24 месяца, то размер скидки увеличится до 30% соответственно (нужно будет уплачивать ежемесячно 941 рубль или 1344 рубля), добавил экономист. Точный размер страховой выплаты будет зависеть от выбранной самозанятым страховой суммы, страхового стажа и ряда других параметров (например, периода уплаты страховых взносов), предупредил эксперт.

По его словам, например, при уплате добровольных взносов на протяжении 12 и более месяцев при страховом стаже восемь лет и более размер выплаты за полный календарный месяц составит 35 тыс. или 50 тыс. рублей (100% страховой суммы), при страховом стаже от пяти до восьми лет — 28 тыс. или 40 тыс. рублей (80% страховой суммы), при страховом стаже менее пяти лет — 21 тыс. или 30 тыс. рублей (60% страховой суммы), оценил экономист.

Он добавил, что в случае уплаты добровольных взносов на протяжении периода более шести месяцев, но менее одного года, при страховом стаже восемь лет и более размер выплаты за полный календарный месяц составит 70% от страховой суммы с поправкой на страховой стаж: 24,5 тыс. или 35 тыс. рублей, при страховом стаже от пяти до восьми лет — 19,6 тыс. или 28 тыс. рублей, а при страховом стаже менее пяти лет — 14,7 тыс. или 21 тыс. рублей.

Балынин подчеркнул, что возможность участия самозанятых в отношениях по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности является полностью добровольным решением человека: только при наличии такого желания у самозанятого. Экономист заключил, что безусловным приоритетом государства при предоставлении мер поддержки, в том числе и данной категории россиян, является удобство для людей.

