БПЛА атаковали промзону Невинномысска

Глава Ставрополья Владимиров заявил об атаке дронов на промзону Невинномысска
Вражеские дроны атаковали промзону в городе Невинномысск. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он уточнил, что в городе работают силы ПВО (противовоздушной обороны), есть сбитые БПЛА.

Чиновник отметил, что режим беспилотной опасности в Ставропольском крае продолжает действовать. Он призвал местных жителей не публиковать кадры работы ПВО, пролета или падения беспилотников, так как за это предусмотрена административная ответственность.

В 1:22 Владимиров сообщил, что на территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность.

Этой же ночью в Прикубанском округе Краснодара обломки беспилотника упали во дворе многоэтажной застройки. Части дрона повредили стекла квартир в двух корпусах и припаркованные машины. По предварительной информации, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Власти призвали горожан не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения и звонить по номеру 112.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

 
