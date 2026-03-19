Россиянам назвали самый невыгодный для отпуска месяц

HR-директор Богданова-Шемраева: май 2026 года невыгоден для отпуска
Самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году стал май — в нем много праздничных дней, и это негативно влияет на соотношение отпускных выплат и среднего дневного заработка. Об этом ТАСС рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Она отметила, что в мае средний дневной заработок оказывается выше, чем отпускные выплаты.

Эксперт посоветовала планировать отпуск на другие месяцы, если человек планирует максимизировать выплаты.

Богданова-Шемраева добавила, что в 2026 году самыми выгодными для отдыха месяцами являются апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым выгодным — июль, в котором будет 23 рабочих дня.

Накануне психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, что
для полноценного восстановления людям требуется месяц отпуска, этого времени достаточно для перезагрузки. Она отметила, что такой длительный отдых позволит прислушаться к себе и многое переосмыслить.

Ранее психолог объяснила, почему после отпуска появляется усталость.

 
