При ударе десятков БПЛА по Севастополю пострадали люди

В Севастополе при налете дронов погиб мужчина, еще два человека пострадали
При отражении атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО (противовоздушной обороны) и Черноморского флота сбили 27 дронов. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник сообщил, что при налете на город погиб мужчина. Во время атаки он был в одном из частных жилых домов в садовом некоммерческом товариществе. Еще два горожанина получили травмы средней степени тяжести.

В посте уточняется, что из-за обломков сбитых дронов на участке в районе Стрелецкой бухты загорелась трава, в районе парка Победы вспыхнула часть крыши в здании апартаментов, в районе Фиолента — частный дом и участок лесополосы, а у Фиолентовского шоссе — трава и промышленное здание. Кроме того, в нескольких квартирах на улице Вакуленчука выбило окна и осколками повредило восемь машин.

Градоначальник призвал жителей Севастополя не приближаться к обломкам БПЛА и информировать о них по номеру 112.

Этой же ночью в Прикубанском округе Краснодара обломки беспилотника упали во дворе многоэтажной застройки. Части дрона повредили стекла квартир в двух корпусах и припаркованные машины. По предварительной информации, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

