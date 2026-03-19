Врач назвала главные причины, почему нельзя пропускать завтрак

Нужно ли обязательно завтракать, отражается ли первый прием пищи на самочувствии в течение дня и какую реальную пользу он приносит — вопросы, которые регулярно возникают у тех, кто следит за питанием. Разобраться в этом в беседе с «Газетой.Ru» помогла врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

«Один из самых частых вопросов среди людей, стремящихся снизить вес: можно ли обойтись без завтрака? В целом — да, это возможно. Однако, когда человек понимает, какие преимущества дает утренний прием пищи, он, как правило, пересматривает свое отношение к нему. Важно учитывать, что привычка завтракать формируется со временем. Но если ее закрепить, довольно быстро становится заметно: снижается тяга к сладкому, а уровень энергии в течение дня становится выше», — пояснила Хайкина.

При этом специалист уточнила, что речь идет именно о полноценном и сбалансированном завтраке, который включает белки, жиры и углеводы — основные источники энергии для организма.

Первый важный эффект — контроль аппетита.

«Плотный завтрак позволяет дольше сохранять чувство сытости — как правило, до обеда. Это помогает избежать лишних перекусов, уменьшает желание съесть что-то калорийное «за компанию» или выпить сладкий кофе. Когда нет выраженного голода, снижается и количество пищевых соблазнов», — отметила врач.

Еще одно значимое преимущество — улучшение когнитивных функций.

По словам специалиста, утренний прием пищи фактически «включает» мозг в активную работу. После ночного сна запасы глюкозы, которая является основным источником энергии для мозга, снижаются. Завтрак помогает восстановить этот уровень, благодаря чему улучшаются концентрация, внимание и способность к запоминанию. При пропуске завтрака, напротив, человек быстрее утомляется, хуже сосредотачивается и чаще отвлекается.

Третье — влияние на уровень стресса и тревожности.

«Снижение уровня глюкозы в крови воспринимается организмом как стресс, в ответ на который начинает вырабатываться кортизол. Его задача — мобилизовать внутренние ресурсы и повысить уровень сахара за счет запасов организма. В этом смысле кортизол работает как сигнал к пробуждению и необходимости поесть. Когда человек завтракает, глюкоза поступает извне, и уровень кортизола постепенно снижается. Если же пропустить прием пищи, гормон стресса остается повышенным, что поддерживает состояние напряжения», — объяснила нутрициолог.

Еще один плюс — снижение тяги к сладкому.

«Это также связано с колебаниями уровня глюкозы. После сбалансированного завтрака сахар в крови повышается плавно и остается стабильным в течение нескольких часов. Если же человек не ест утром, организм начинает требовать быстрые источники энергии — чаще всего это сладости. В результате формируется замкнутый круг резких скачков сахара и постоянного желания съесть что-то сладкое», — заключила Хайкина.

