Овечкин побил рекорд Хоу по голам в домашних матчах в чемпионатах НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз», опередил канадца Горди Хоу по количеству шайб, заброшенных в домашних матчах НХЛ (Национальной хоккейной лиги).

Во время игры против «Оттавы Сенаторз» форвард «Кэпиталз» забил гол. Для него это шайба стала 450-й, которую он забросил за время карьеры в домашних матчах в чемпионатах НХЛ. Канадский хоккеист и правый крайний нападающий забил 449 голов, Овечкину удалось его обойти и выйти на второе место. Рекорд НХЛ по числу голов в домашних играх в рамках регулярного первенства удерживает канадец Уэйн Гретцки (492).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли. Овечкин также установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин высказался о завершении карьеры.