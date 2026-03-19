Шон Пенн и Ермак встретились с солдатами ВСУ в Славянске

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн встретился с военными 157-й бригады ВСУ. Фотографии подразделение опубликовало в соцсетях.

На них видно, что знаменитость сопровождал бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Вместе они побывали в Славянске.

По словам военных, Пенн пообщался с ними, поблагодарил за мужество и выразил искреннюю поддержку.

Armed Forces of Ukraine

На 98-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии 15 марта актер был третий раз в карьере удостоен награды — за лучшую роль второго плана в картине «Битва за битвой». После этого представители Украинской железной дороги (УЖД) рассказали, что вручили ему свой «Оскар». Пенну подарили самодельную статуэтку, сплавленную из вагона, поврежденного в результате боевых действий. Представители УЖД решили вручить звезде такой подарок после того, так как актер пропустил церемонию награждения «Оскара» из-за запланированной поездки в республику.

Пенн известен общественно-политической активностью: в 2002 году он выступал против решения президента США Джорджа Буша вторгнуться в Ирак, в 2005-м лично управлял спасательной лодкой в пострадавшем от урагана «Катрина» Новом Орлеане, а в 2010 году основал организацию Core для создания лагеря для перемещенных лиц на Гаити. После начала СВО актер Пенн начал часто и подолгу бывать на Украине и снял там документальный фильм «Сверхдержава». Он общался с украинским президентом Владимиром Зеленским и отдал ему одного из своих «Оскаров». Пенн заявил, что заберет статуэтку обратно после завершения конфликта, и говорил о том, что хотел переплавить награду на пули для ВСУ.

