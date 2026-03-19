Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Шон Пенн и Ермак встретились с солдатами ВСУ в Славянске

Armed Forces of Ukraine

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн встретился с военными 157-й бригады ВСУ. Фотографии подразделение опубликовало в соцсетях.

На них видно, что знаменитость сопровождал бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Вместе они побывали в Славянске.

По словам военных, Пенн пообщался с ними, поблагодарил за мужество и выразил искреннюю поддержку.

Armed Forces of Ukraine

На 98-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии 15 марта актер был третий раз в карьере удостоен награды — за лучшую роль второго плана в картине «Битва за битвой». После этого представители Украинской железной дороги (УЖД) рассказали, что вручили ему свой «Оскар». Пенну подарили самодельную статуэтку, сплавленную из вагона, поврежденного в результате боевых действий. Представители УЖД решили вручить звезде такой подарок после того, так как актер пропустил церемонию награждения «Оскара» из-за запланированной поездки в республику.

Пенн известен общественно-политической активностью: в 2002 году он выступал против решения президента США Джорджа Буша вторгнуться в Ирак, в 2005-м лично управлял спасательной лодкой в пострадавшем от урагана «Катрина» Новом Орлеане, а в 2010 году основал организацию Core для создания лагеря для перемещенных лиц на Гаити. После начала СВО актер Пенн начал часто и подолгу бывать на Украине и снял там документальный фильм «Сверхдержава». Он общался с украинским президентом Владимиром Зеленским и отдал ему одного из своих «Оскаров». Пенн заявил, что заберет статуэтку обратно после завершения конфликта, и говорил о том, что хотел переплавить награду на пули для ВСУ.

Ранее Зеленского и папу Римского наградили кинопремией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!