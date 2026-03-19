После ракетной атаки приостановлена работа крупнейшего газового комплекса в Абу-Даби

Крупнейший комплекс по переработке природного газа в Абу-Даби Habshan после иранской ракетной атаки временно прекратил работу. Об этом со ссылкой на пресс-центр Абу-Даби сообщает агентство Reuters.

Система противовоздушной обороны успешно перехватила ракету, но ее обломки упали на территорию комплекса. В связи с этим работа Habshan временно прекращена, специалисты проводят обследование промышленной зоны и оценивают масштаб ущерба от падения обломков. Среди персонала пострадавших нет.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов осудил атаку Ирана на газовый комплекс, назвав ее террористическим актом, опасной эскалацией и нарушением международного права. В ведомстве подчеркнули, что удар, направленный против объектов критической инфраструктуры и нефтяных объектов, представляет собой прямую угрозу региональной безопасности и стабильности, а также глобальной энергетической безопасности. В заявлении говорится , что ОАЭ оставляют за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета и национальной безопасности, а также для защиты своих национальных интересов.

18 марта, Иран предупредил о скорых ударах по объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Вскоре государственная нефтегазовая компания Катара — Qatar Energy — заявила, что предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод, был нанесен значительный ущерб из-за ракетного обстрела. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара, поскольку был причинен значительный ущерб.

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.